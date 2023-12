Ante la crisis de seguridad que afecta al país, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, comentó a CNN Chile: “La pregunta es cómo se enfrenta la situación con la infraestructura que tiene Carabineros, que no da abasto en esta materia. Por otra parte, vemos que lamentablemente la gente tampoco denuncia, y ¿por qué no lo hace? Porque la gente te dice cuando hablas con ellos: ‘si yo denuncio me expongo a que el narco que es dueño del pasaje, al día siguiente lo sabe, entonces mis hijos, mi familia, quedan expuestos. Por lo tanto, no denunciamos’. Entonces, vamos a reuniones para ver cifras delictuales y claramente esas cifras no son reales porque tienen una cifra oscura que está escondida, porque la gente tiene temor”.