Mónica Rincón habló con Chayanne a raíz de la presentación de su nuevo álbum, Bailemos Otra Vez.

El puertorriqueño habló sobre la posibilidad de volver al Festival de Viña del Mar y dijo: “Siempre es un placer estar en el Festival de Viña. Ahora mismo no estamos en la preparación de un show como para aparecer en Viña este año, pero no se puede descartar. En cualquier año puede haber la posibilidad y siempre es un honor. Hasta dos veces me he presentado en la misma temporada. Me acuerdo una vez que Rod Stewart no pudo llegar, y abrí el festival y lo cerré. Cosas emocionantes me han pasado“.