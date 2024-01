En una nueva edición de Influyentes en CNN Chile, el economista y empresario César Barros afirmó que “Evelyn Matthei es más inteligente que José Antonio Kast“. Esto, de cara al inicio de la carrera presidencial para llegar a La Moneda.

Consultado por cuánto pesó en la alcaldesa de Providencia haber dicho, mientras se desarrollaba el Consejo Constitucional, que el trabajo no iba bien encaminado, para luego decir finalmente que el texto era bueno, Barros respondió: “Después se la sacó súper bien cuando dijo ‘yo nunca estuve muy convencida”.

“Ella es muy inteligente, fue alumna mía, de las más brillantes que me tocó tener, y yo creo que ella es mucho más inteligente que (José Antonio) Kast”, aseguró.

Además, apuntó a que tiene una oportunidad de triunfar en las presidenciales “si no comete errores y estos acompañantes no cometen maldades y se hacen cargo que no pueden tener una actitud feminista hacia ella, porque yo creo que hay mucho de eso en la política aún”.

“Absolutamente es mi candidata”

Barros además manifestó que Matthei “se la va a jugar” en el papel que va a tener en las elecciones de gobernadores y de alcaldes el próximo 27 de octubre.

“Yo creo que es una muy buena jugadora y que tiene muchísimo talento, tiene mucha simpatía y da una imagen bien de modernidad. Absolutamente, es mi candidata (para presidenta)”, concluyó el empresario.

