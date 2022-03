Este martes, la actual ministra del Interior, Izkia Siches, debió suspender una actividad en la comuna de Ercilla, en la región de La Araucanía, luego de que se escucharan múltiples disparos. El hecho se produjo específicamente en el sector de Collico, Temucuicui.

En entrevista con CNN Chile, el escritor Pedro Cayuqueo calificó la visita como un “error que pudo tener consecuencias graves”.

“El Gobierno debería reconocer que se actuó imprudentemente y dar vuelta la página porque (…) los desafíos que tiene por delante, particularmente en materia indígena, son demasiado importantes”, comentó.

“El error fue actuar de manera intempestiva con tan poco tiempo de previsión. Todas las señales nos dicen que se actuó equivocadamente, tanto a nivel de protocolos mapuches como de la información que se entregó a la gente del sector. Me pareció un apresuramiento ingenuo por parte de la ministra y su equipo“, agregó.

Cayuqueo valoró el hecho de que las reuniones de Siches “incluyeran a las víctimas mapuches de la violencia porque sino habría sido una visita incompleta”. “Es valorable que el Gobierno intente establecer comunicación con una de las familias símbolo de la represión del Estado, como es la familia Catrillanca, pero esa reunión perfectamente se pudo realizar en Temuco o en el pueblo de Ercilla”.

“La pretensión de ingresar al territorio en conflicto es lo que a mí me genera mucho ruido. Me pareció inoportuno y políticamente desafortunado, ya que el Gobierno aún no explicita ante el mundo indígena (…) cuál es el plan que tienen para abordar el conflicto en la zona sur”, añadió.

El periodista señaló que, hasta ahora, el nuevo Gobierno solo ha entregado “declaraciones y manifestaciones de buena voluntad, pero los dirigentes mapuches, y particularmente los de sectores más radicales, llevan décadas escuchando manifestaciones de buena voluntad y lo que hoy se requiere es un plan completo“.

Los ex ministros del Interior Jorge Burgos y Rodrigo Delgado manifestaron ciertas críticas tras lo ocurrido este martes. Al respecto, Cayuqueo sostuvo que “opiniones como las de Burgos o Delgado tienen bastante poco peso porque fueron administraciones que, con sus malas políticas y decisiones, nos han llevado al descalabro que estamos viviendo actualmente“.

Finalmente, el escritor criticó que el Gobierno decidiera traspasar el tema indígena del Ministerio de Desarrollo Social al de Interior. “Ese fue un error porque el Ministerio del Interior ha tenido una larga relación conflictiva con el mundo indígena y particularmente con los sectores mapuches más duros de la zona sur”.

“El Ministerio del Interior es la cartera de la represión policial, la persecución y las querellas criminales. Entonces, ahora estamos viendo dentro de esa cartera estas típicas dos almas que tienen los gobiernos: el lado bueno y del diálogo que encabezaría la ministra Siches y, por otro lado, la represión y mano dura que sería resorte del subsecretario Monsalve. Ese diseño está condenado al fracaso”, cerró.