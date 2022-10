El pasado jueves se registró un nuevo ataque incendiario en la macrozona sur, esta vez en la localidad de Perquenco, en la provincia de Cautín, donde desconocidos destruyeron una vivienda, automóviles y enceres. Sobre esto habló una de las principales afectadas, Carmen Phillips, quien afirmó a CNN Chile que “estoy muy afectada, muy preocupada por mi nana, no tendría por qué haber sufrido lo que sufrió y yo tampoco (…) yo nací y mi familia ha sido de aquí toda la vida. ¿Dónde voy a ir? ¿o el Estado me va a pagar los daños que me causó el ataque terrorista?“.