La senadora independiente Carmen Gloria Aravena emplazó al gobierno del presidente Gabriel Boric a que se “anticipe” y “tome la vanguardia en los temas de seguridad”, tras los múltiples ataques incendiarios ocurridos en la Región de La Araucanía.

El más reciente de estos atentados ocurrió en el Club Aéreo de Curacautín que dejó tres avionetas destruidas. El grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM) se atribuyó la acción.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, se le consultó a la parlamentaria cuánto cree que aportaría la visita del mandatario a la zona. “Sin duda es una señal importante, porque quienes están hoy día viviendo en la región de una u otra manera esperamos que la primera autoridad de la República se haga presente y, de alguna manera, escuche a los diferentes sectores y principalmente víctimas de todo lo que está ocurriendo”, respondió.

“Eso va a ayudar, no me cabe ninguna duda, y quizás en terreno él pueda vislumbrar otras alternativas que hoy día no estamos viendo, que no está viendo el Gobierno en torno a cómo podemos ser capaces de fortalecer la seguridad, volver a tomar el Estado de derecho”, agregó.

Sin embargo, la senadora fue enfática en indicar que “las señales han sido erráticas del Gobierno permanentemente. Todo ha sido como después de… Las presiones que hemos hecho los parlamentarios, la ciudadanía, yo espero que, en ese sentido, esta vez el Gobierno sí se anticipe, sí tome la vanguardia en los temas de seguridad y del país, pero, obviamente, en el caso de mi región la situación es muy compleja y vemos que a pesar de la presencia de militares y carabineros hoy día siguen doblándole la mano al Gobierno y al Estado de derecho”.