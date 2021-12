El senador del Partido Socialista (PS) e integrante del equipo político de Gabriel Boric, Carlos Montes, no descartó aceptar la toma de un ministerio en la administración del presidente electo, pero afirmó que es necesario que “haya gente de otras edades” en el gabinete.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Montes sostuvo que “aquí está en discusión el carácter del gobierno que ahora lo tendrá que aterrizar el presidente electo con su equipo y a partir de eso ver cómo es el orden de las cosas y cómo se hacen, y la alianza política, qué tipo de entendimiento va a haber en definitiva entre todas las fuerzas progresistas”.

“En el caso personal, yo creo que es bueno recurrir a muchas caras jóvenes de gran valor que existen y a mí me gustaría ver que en muchas áreas hubiera esas personas tan talentosas que existen y que muchas veces no han tenido oportunidades”, agregó.

No obstante, consultado sobre qué ocurriría en el caso que desde el comando de Boric le pidieran colaborar desde un ministerio en la nueva administración, respondió: “no me lo han planteado y la verdad que yo no puedo anticiparme a las cosas y quiero decir que yo creo que lo óptimo es que haya gente de otras edades”.