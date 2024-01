Ante la polémica por los encuentros que seis ministros tuvieron en la casa del lobista Pablo Zalaquett, el ministro Carlos Montes (Vivienda), quien no participó en estas instancias, comentó a CNN Chile: “No creo que haya ningún proceso de negociación de nada. Acuérdese usted que a mí me tocó, en la reforma tributaria, participar en los equipos. Ahí era una negociación, en cada una de las reuniones que se podían hacer. Se negociaba tal artículo. Acá eso no ha sido el caso, es de otra naturaleza”.

“Yo creo que hubiera sido más fácil todo si cada uno de los que estuvieron en estas reuniones lo hubiera dejado escrito dentro de su cuaderno de lobby. No me cabe duda la menor duda que fueron cuestiones procedimentales, fundamentalmente”, sentenció.