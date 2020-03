Las personas con discapacidad física o intelectual son más vulnerables que el resto de la población frente a la pandemia del COVID-19, y por eso han enviado una carta al Congreso y han propuesto medidas al Gobierno para generar in plan de inclusividad frente al virus.

En entrevista con CNN Chile, el director ejecutivo de la ONG Inclusiva, Carlos Kaiser, sostuvo que “tenemos personas, por ejemplo, con síndrome de Down, que se asocia a problemas respiratorios; tenemos a personas que son inmunodepresivas que están en sus casas con apoyo de oxígeno; en mi propio caso, yo quedo más vulnerable dado que no tengo mis piernas, me falta parte de los brazos y para desplazarme debo apoyarme en superficies, lo que me pone en mayor contacto con superficies contaminadas”.

Además, recordó que “somos un grupo que ha sido invisible muchas veces para la sociedad, que enfrentamos barreras arquitectónicas y de accesibilidad, por lo tanto muchas personas que viven la discapacidad no tiene la posibilidad de tener un baño adaptado” para mantener las medidas de higiene requeridas.

Mantener el distanciamiento físico también es más difícil para ellos. “Yo no soy autónomo en mis actividades de la vida diaria, mi esposa me ayuda y cuida de mí. Si no fuera por Loreto, yo no podría estar vestido ni limpio. Por lo tanto, requerimos muchos de nosotros la presencia de gente que nos ayuda”, relató Kaiser.

Para hacer frente a esta crisis sanitaria, han intentado comunicarse con la Cámara de Diputados, pero no han obtenido respuestas. “Ustedes también nos representan a nosotros”, los emplazó Kaiser. También han presentado al Gobierno un plan de acción inclusivo frente al COVID-19.

Dilema ético en otros países del mundo

En otros países donde el brote ha cobrado muchas más vidas, los médicos deben enfrentarse al dilema sobre la escasez de ventiladores mecánicos. ¿Tienen las personas con discapacidad los mismos derechos?

Al respecto, Kaiser comentó que “hemos visto declaraciones de servicios médicos de otros países en las cuales han puesto protocolos que los consideramos eugenésicos y capacitistas, es decir, que buscan la eliminación de la persona con discapacidad por cuanto ponen requisitos distintos a la posibilidad de supervivencia”.

Explicó que “el triage es un modelo médico de decisión de que cuando tengo cinco camas y 20 personas, decido cuáles son las cinco que tienen mas posibilidades de supervivencia”.

“Cuando te ponen condiciones como que la persona sepa, por lo tanto si tiene discapacidad intelectual queda fuera; cuando te ponen condicones de actividad de la vida diaria, es decir poder vestirse, bañarse, hacer sus cosas, otros tantos quedamos fuera“, manifestó.

Además, dijo que “con mucho horror y pena hemos visto en algunas redes sociales que cuando planteamos esto, varios médicos nos trataron de gente poco ética, que estamos tratando de aferrarnos a la vida a cualquier costo, y que estamos poniendo en riesgo la posibilidad de que sigan viviendo personas que de verdad valen la pena, no como nosotros, que no valdríamos la pena, que finalmente nos han tratado como una carga para el Estado, como una carga al costo público”.

“Se ha ignorado de que la convención que Chile ratificó sobre derechos de personas con discapacidad, en su punto 5 dice no discriminación; punto 10, protección a la vida; artículo 11, protección frente a desastres y catástrofes”, indicó.