La directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, afirmó que antes del gobierno del presidente Gabriel Boric se licitó por falta de notificación a empresas relacionadas con el rubro de alimentación que debían ser multadas.

Entre los siete capítulos de la acusación constitucional que impulsan parlamentarios de oposición en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se encuentra una denuncia por irregularidades en contratos de la Junaeb, en donde se acusa un mal manejo de los recursos públicos con ocasión de programas de alimentación escolar y parvularia.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Rubio reconoció el otorgamiento de licitaciones, donde hubo entidades que “no se multaron finalmente”.

“No fueron sancionadas, porque no cumplieron el proceso para ser sancionadas”, comentó.

¿Qué dijo Rubio?

Revisa parte de la conversación que Camila Rubio tuvo con CNN Chile:

—¿Se siguen otorgando licitaciones a empresas que anteriormente han sido multadas?

—Eso es bien complejo, porque si bien la multa es el mecanismo que tenemos, como con las distribuciones, el problema está en que cuando, desde que me tocó asumir, todavía estoy notificando multas de los años 2016, 2017 y 2018.

—Pero ¿se siguen otorgando licitaciones a empresas multadas?

—Porque muchas empresas no terminaron el proceso. Se entregaron, porque no se multaron finalmente. Entonces, en el proceso de la multa no están catalogadas como incumplimiento, porque no fueron notificadas. O sea, te multo, pero si no te notifico, en estricto rigor, no existe la culta.

En ese sentido, Camila Rubio dice que “por eso hoy día hemos notificado desde el año 2016 hasta ahora, y hoy día parece algo como obvio, pero nosotros estamos multando el mismo año, el mismo contrato que tenemos vigente, justamente para que la multa sea un factor real del incumplimiento, porque si te multo y no te notifico o no hago las acciones que correspondan, en realidad la multa queda como un poco en nada”.

—Parece contraproducente que empresas que fueron sancionadas anteriormente, independiente de la notificación, consigan una licitación por un periodo hasta el 2026.

—Es que no fueron sancionadas, porque no cumplieron el proceso para ser sancionadas. Fueron a las cocinas, se levantaron las actas que correspondían, pero, después, al no ser notificadas y al no terminar el proceso…

—Pero incumplieron el contrato en algún minuto.

—Sí, claro, pero si no fueron notificadas, no tenemos las herramientas para poder dejarlas fuera.

—¿Y por qué no fueron notificadas?

—Desconozco por qué no fueron notificadas. Nosotros ya regularizamos lo que son 2016, 2017, 2018 y 2019, y estamos en 2023.

—Sí, porque me refiero a empresas como Merkén o Aliservice (…). Es, a lo menos, llamativo.

—La mayor parte de las adjudicaciones se hicieron en el año 2022. De hecho, el contrato se firmó en febrero de 2022

—¿Me quiere decir con eso que se hicieron antes que usted llegara a la Junaeb?

—Antes que llegara el Gobierno. En febrero de 2022 se firmó de la licitación de la que hoy se está cuestionando.

—¿Es por esta y otras razones que el actual ministro de Educación pidió la salida de Jaime Tohá en su minuto?

—Ahí desconozco cuáles fueron las razones por las cuales el ministro le pidió la salida al exdirector.