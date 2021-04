La sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel, operador del aeropuerto de Santiago, advirtió la semana pasada que se encuentra “camino a la quiebra” debido a las pérdidas por las restricciones impuestas durante la pandemia del coronavirus. La empresa aseguró que las pérdidas superan los US$ 500 millones y solicitaron extender el contrato.

En entrevista con CNN Chile, el subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, Branko Karlezi, explicó que la compañía ha logrado llegar a acuerdos prejudiciales con la mayoría de los gobiernos en cuyo territorio opera. Incluso, consignaron el ejemplo de un país vecino a Chile: “no trabajamos en Argentina, pero Argentina ya extendió la concesión de su aeropuerto en 10 años”

La concesionaria sostiene que este año tuvo que invertir US$ 60 millones fuera de contrato para continuar la operación del aeropuerto, con lo que no habrían tenido ingreso.

“El Ministerio de Obras Públicas dice que durante los primeros cinco años nosotros tuvimos mucho dinero. Esa aseveración es bastante injusta porque durante los cinco primeros años fue una alianza con la presidencia de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, y los ingresos fueron los que se esperaban tanto por el Estado como por nosotros. Recordemos que el 77% va al Estado, el 23% va hacia nosotros, que nosotros con esos ingresos no ganamos dinero, sino que pagamos a los bancos que prestaron los US$ 1.000 millones (…) Claramente no pudimos pagar a los bancos por una razón que es unilateral”, señaló Karlezi.

La empresa ofreció al Gobierno operar a costo $0 el aeropuerto de Chile hasta que la pandemia se supere. “Luego de esos años que no ganamos ni el Estado ni nosotros, se recupere esos años con una extensión. Esto no tiene costo ni para el Estado, ni para los chilenos y chilenas, pero cuando el Estado de Chile a través del ministerio dice ‘esto tiene costo para el Estado’, no solamente no está apegado a la verdad, sino que el Estado de Chile se quedaría con un edificio de mil millones de dólares mientras los inversionistas extranjeros franceses perderían US$ 500 millones”, afirmó el subgerente.

En caso de quiebra, Karlezi advirtió que “son cuatro o cinco años de juicio, mientras el concesionario no puede invertir porque no tiene el dinero y las líneas aéreas que perdimos no se pueden atraer”.

“¿Cuáles son las consecuencias para el país? Más que para el país, es para los chilenos y chilenas que se habían acostumbrado a viajar por $35 mil a Puerto Montt. Van a volver los precios más altos porque va a haber menos ofertas y las compañías van a llevar sus aviones a países que tienen menos restricciones o que el aeropuerto puede funcionar, pero si no podemos invertir, no podemos funcionar”, señaló.

Alto flujo en el aeropuerto

Este lunes entraron en vigencia las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia. El domingo, en el último día de fronteras abiertas, fotografías registraron grandes aglomeraciones en el aeropuerto de Santiago.

Según el subgerente de comunicaciones, las imágenes se debieron a que “la mayoría de los pasajeros cambiaron sus pasajes por el cierre de fronteras (…) Los vuelos que salían a Europa estaban repletos. Las personas llegaron muchísimo más temprano, antes que abrieran los counter, y se hizo una espera. Ahora, realmente el aeropuerto es el desierto de Atacama y esperamos que este mes sea así”.

Por último, sugirió a los pasajeros que aún no lo han hecho, que contacten a sus aerolíneas lo antes posible: “en general, la mayoría de los pasajeros modificaron sus pasajes y esos vuelos que iban con 40 o 50 personas, ahora solamente tienen dos pasajeros, y esos vuelos no pueden salir, claramente”.