El consejero constitucional del Partido Republicano (PLR) Antonio Barchiesi descartó que el cambio en la propuesta de norma que habla sobre “quien está por nacer”, modifique la implementación de la Ley de Aborto en 3 Causales.

Durante esta semana, el Consejo Constitucional aprobó la sustitución del inciso del anteproyecto que señalaba que “la ley protege la vida del que está por nacer” por “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esto ha generado molestia y preocupación, ya que podría afectar la implementación de la normativa Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, dicen organizaciones sociales y parte del mundo político.

Sin embargo, Barchiesi dijo en entrevista con CNN Chile que esto “en ningún caso” ocurriría. “Lo que estamos haciendo es mantener la normativa constitucional vigente con una redacción casi idéntica a la actual”, agregó.

“Por varias razones lo que aprobamos no va a repercutir en la legislación vigente en ningún sentido: primero, porque hay cosa juzgada en el Tribunal Constitucional y, segundo, estamos repitiendo a la ley tal como dice hoy la Constitución. Hoy día la Constitución dice ‘la ley protege la vida del que está por nacer’, hemos aprobado una norma que dice ‘la ley protege la vida de quien está por nacer’. Y nos parece que ese es un punto de partida razonable, como dice Carlos Peña hoy día en El Mercurio”, continuó.

“Lo estamos haciendo es conservar la normativa constitucional vigente”

De este modo, el consejero republicano afirmó que, a su juicio, “lo que hemos hecho es conservar la normativa constitucional vigente y me parece que polemizar en torno a eso no tiene mayor sentido”.

Al respecto, el periodista Sebastián Aguirre le consultó por qué se decidió cambiar el pronombre en la propuesta constitucional, considerando que esto no tendría efecto jurídico, según indicó. “Porque nos parece un mínimo civilizatorio reconocer que hay un quién. Finalmente, es la ley la que dice cuál es ese ámbito de protección. Nos parece que la redacción es correcta, que no modifica la legislación vigente y me parece lamentable que el Gobierno esté abandonando la prescindencia y tomando partido respecto del plebiscito de fin de año instalando afirmaciones falsas en el debate”, respondió.

“Yo lamento que la ministra Orellana haya tenido las intervenciones que ha tenido en las últimas semanas confundiendo a la ciudadanía respecto de este debate”, continuó.

Finalmente, el consejero reiteró que, a su juicio, “lo estamos haciendo es conservar la normativa constitucional vigente y creo que la discusión respecto de estos temas, finalmente, va a quedar entregada al Parlamento”.