La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, descartó que haya existido un veto contra Ángel Valencia por su candidatura para ser fiscal nacional. El abogado, que forma parte de la quina de la Corte Suprema, defendió a un ex juez que fue formalizado por abuso sexual. En CNN Chile, se le consultó a la secretaria de Estado si, a su juicio, el letrado podría dar respuesta a las preocupaciones sobre el rol de la Fiscalía en casos de persecución penal de violencia contra la mujer. “Escuché las exposiciones ante la Corte Suprema y, lamentablemente, eso no estuvo presente en ninguno de los candidatos, por eso es una preocupación del ministerio”, respondió. Luego dijo: “Tal como he dicho previamente y tal como dijo la ministra (Marcela) Ríos ayer varias veces, no ha habido ningún veto”.