En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de la Mujer lanzó el Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género 2022-2030.

Bajo ese marco, la ministra Antonia Orellana conversó con CNN Chile acerca de los objetivos que tiene la campaña “Lleguemos a Cero”.

“El eslogan de este año se enfoca no en llamar a las víctimas a denunciar”, porque “ya se ha instalado, la mayoría de las mujeres en Chile y de la población sabe que esto es de alguna u otra forma un delito”, dijo.

“Aquí nos estamos centrando en los entornos de las víctimas, y con ‘Lleguemos a cero’ queremos retratar que todas las personas podemos realizar alguna acción que aporte en esto”, explicó la ministra.

Bajo esa misma línea, remarcó que “la evidencia nos indica que el momento del aislamiento respecto al entorno es en el que está más en riesgo la víctima”, por lo que la intención está en “tomar pequeñas acciones que son de empatía y le muestran a la víctima que no está sola”.

La titular de la Mujer manifestó que hay avances en materias de género, pero que “falta un montón”.

Sin embargo, los avances existentes “demuestran que las cosas pueden cambiar aunque ‘lleguemos a cero’ suene una frase demasiado ambiciosa, no por ambiciosa tenemos que dejar de plantearla porque la violencia no tiene por qué ser un destino obligado para las mujeres, porque no tenemos por qué acostumbrarnos a que por ser mujeres tenemos que estar expuestas a ciertas cosas”, aseguró.

Orellana señaló a CNN Chile que el plan es una hoja de ruta que fue trabajada junto a distintas reparticiones del Estado y que tiene cerca de 230 medidas que contribuyen a reducir la violencia hacia las mujeres.