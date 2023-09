El Gobierno y Metro de Santiago inauguraron este viernes la exposición 50 años, 50 mujeres, una iniciativa que destaca a mujeres que desafiaron a la dictadura de Augusto Pinochet, contribuyeron a la construcción del retorno a la democracia y ayudaron a buscar justicia.

La medida forma parte de las actividades impulsadas por el Ejecutivo por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

“Una de las especiales búsquedas que hicimos de estos nombres fue tratar de levantar también a las mujeres de las regiones, que muchas veces no se conocen”, dijo a CNN Chile la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Por lo tanto, es un espacio en el que invitamos a la ciudadanía a visitar, porque creo que es un tema que por obvio no se dice tanto, pero en esa época las mujeres fueron las principales dirigentas en las ollas comunes; cuando vino la crisis del 82, las que eran las hijas, madres, de los detenidos desaparecidos y que se organizaron, pero no eran las grandes lideresas políticas, con notables excepciones por supuesto. Entonces, no hay tanto reconocimiento”, añadió.

¿Dónde ver la exposición?

La exposición se mantendrá en la estación Plaza de Armas (líneas 3 y 5) durante un mes y su archivo digital será donado al Archivo Nacional.

Las mujeres homenajeadas son: