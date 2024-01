Ante la polémica por las pensiones de gracia por el estallido social, el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton apuntó en CNN Chile responsabilidad al Ministerio del Interior y comentó: “Contraloría dice que no tenían cómo otorgar pensiones de gracia a personas que no tenían ningún antecedente médico previo al 18 de octubre, que decían que tenían lesiones por A, pero eran por B, que lo único que se les acreditó que estaban cometiendo un delito en el contexto del estallido social y que no eran víctimas. Al igual que con los indultos, que cuando en su momento Gendarmería les dijo que Luis Castillo es un delincuente y que va a volver a reincidir, e igualmente lo liberaron”.

“Entonces, acá parece haber una complicidad política, un compromiso político con esta famosa Primera línea, que no eran para nada jóvenes llenos de sueños, sino que resultó ser que parte importante eran delincuentes (…). Esto es insostenible”, expresó.