En entrevista con CNN Chile, el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, se refirió al discurso del presidente Boric en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade). Si bien, el parlamentario expresó que la instancia lo dejó con una sensación positiva, también hizo especial énfasis en las diferencias y el emplazamiento que el mandatario demostró contra el mundo político por los diálogos para alcanzar un acuerdo tributario: “Creo que la discusión debería alejarse de instalar discursos de ‘no estar de acuerdo con algo porque casi que no quiere que haya más ingresos para otras cosas’. No tengo ninguna duda de que el gobierno busca lo mejor para el país, el tema es el camino para llegar a eso. Cuando la carga tributaria no cumple ciertos fines, termina afectando el desarrollo del país“. “Deben entender que las reformas tributarias no hacen caer plata del cielo”, agregó.