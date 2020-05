Este lunes Susana Tonda presentó su renuncia indeclinable al cargo de directora nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), medida que tomó “dados los acontecimientos de los últimos días”.

“No cuento con la confianza de mi jefatura directa, lo cual es imprescindible para ejercer un cargo como este”, dijo Tonda.

El Sename es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actualmente liderado por Hernán Larraín.

Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, aseguró que esta renuncia ocurre en “un súper mal momento”, sobre todo por la labor de prevención dada la pandemia de coronavirus.

“Uno podía pensar que como el presidente de la República la había puesto directamente ahí eran mínimas las posibilidades de que ella se fuera. (…) Esto es una decisión política y da cuenta del desorden que hay en el Gobierno y que entre ellos no se ponen de acuerdo“, afirmó la presidenta de la asociación, recordando que el lema de esta segunda administración de Piñera era “los niños primero”.

Lee también: 69% rechaza “nueva normalidad” y aprobación a presidente Piñera sube a 25% en encuesta Cadem

Con respecto a la situación con la ANI, hecho que habría motivado la presión por la salida de Tonda, Del Basto aseguró que “fue un tremendo error político del servicio”, el cual habrían hecho notar apenas se percataron de la existencia del convenio.

Además, agregó que como asociación jamás estuvieron de acuerdo con la ex directora, pero que “entendiendo que hoy estamos ante una complejidad como país, no era el momento para sacar a la directora nacional“.

Por otro lado, la funcionaria señaló que esta situación da cuenta de una falta de apoyo político de parte de la ex directora, así como también un exceso de asesores que trabajan en el servicio. “Lo que más hay hoy al interior del Sename son asesores, pero no hay una cabeza que conduzca el servicio, que esperamos sea una personas del área técnica de infancia y adolescencia, y que no sigamos con la porfiadez de poner gente que sólo son administradores“, añadió.

Finalmente, respecto a cómo ha preparado el Sename para el coronavirus, Alicia del Basto reclamó que el Ministerio de Salud “no puso nada para poder tener los insumos necesarios”, lo cual fue revertido por las coordinaciones del mismo organismo más donaciones. “Cuando el Gobierno dice los niños primero, en esto se demuestra que el Sename sigue siendo el patio trasero igual que siempre“, agregó.

Lee también: Sename confirma primer caso de un menor contagiado con COVID-19