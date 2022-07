El senador del Partido Socialista (PS) Alfonso de Urresti denunció el cierre de retenes de Carabineros en comunas de la Región de Los Ríos.

En medio de las peticiones políticas para que el Gobierno extienda el estado de excepción constitucional para la zona, el parlamentario llamó a reestructurar de manera profunda la institución policial, con el fin de que los funcionarios cumplan mayores labores operativas y tengan mejor despliegue en zonas de conflicto.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, De Urresti dijo que “aquí lo relevante es que se tomen todas las medidas necesarias. Yo no descarto ninguna. El Gobierno tiene que evaluar (si extiende el estado de excepción a Los Ríos), pero tiene que ser un conjunto de medidas. Nosotros no sacamos nada con tener medidas aisladas”.

“Si es el estado de excepción constitucional, que se decrete, pero antes es imprescindible el refuerzo policial. Se lo hemos dicho en innumerables oportunidades a la ministra, al subsecretario: tenemos retenes que se abandonaron, retenes de Carabineros en La Unión, Río Bueno, Futrono, en otros lugares, en el propio Valdivia, que no están operativos. Los cerraron”, aseguró.

“La cantidad de carabineros es mínima, la cantidad de vehículos de Carabineros disponibles es mínima, más de la mitad de los vehículos están sin uso, no están operativos”, agregó.

En ese sentido, el senador comentó que, por ejemplo, en el “retén sector Las Trancas, comuna de La Unión: más de nueve años que llevamos peleando para poder reabrirlo y la burocracia… hemos estado con los generales directores, no lo abren. No lo abren siendo un lugar fundamental para cuidar una zona, no solamente en esto del conflicto, sino también por el robo de madera, tráfico de alerce, abigeato”.

“Tiene que haber una profunda reestructuración”

Además, De Urresti llamó a “reforzar aquellos trabajos de ayuda a las comunidades, a sectores aislados -hablaba en la mañana con gente de la cordillera en Futrono que está sin conexión de teléfono-, caminos indígenas, traspaso de tierras y recursos que son también imprescindible”.

“Por otro lado, algo fundamental: por favor que el Ministerio Público tome todas las medidas necesarias y se investigue, se haga inteligencia, se haga anticipo respecto de lo que sucede en la Región de Los Ríos”, añadió.

De esta forma, el parlamentario dijo que, a su juicio, “tiene que haber una profunda reestructuración” de Carabineros: “Hagan el análisis de cuántos carabineros están en funciones operativas, cuánta cantidad de funcionarios están en funciones simplemente administrativas”.

“Yo creo que ahí hay un tema brutal. Aquí no se trata de mayor cantidad de carabineros, sino de redestinación y, aquí ha habido durante largo tiempo, no solo en este gobierno, una predisposición a estar en zonas de confort. El carabinero operativo, el carabinero que está en la calle, que está en las zonas de conflicto, es minoritario”, sentenció.