Luego de que parlamentarios de Apruebo Dignidad descartaran que existe un acuerdo para ratificar el tratado internacional TPP11 en la Sala de la Cámara Alta, la senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, afirmó en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que actualmente “no hay necesidad de acelerar este proceso, no hay ninguna necesidad. Lo que deberíamos buscar es no cometer errores internacionales que tienen mucha implicancia y examinar y analizar cada una de las variables en el tapete de la discusión”.