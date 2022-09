En medio del debate por un nuevo proceso constituyente, la senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, manifestó su inclinación por que la eventual convención que redacte el posible borrador constitucional cuente con representantes electos por la ciudadanía y expertos que los asesoren de forma complementaria.

Los líderes de los partidos y bancadas políticas con representación parlamentaria -a excepción del Partido Republicano- se reunieron este lunes con los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado en la sede del Congreso Nacional en Santiago para acordar lineamientos con el fin de encontrar el camino político para conseguir una nueva Constitución Política.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la senadora Sepúlveda se refirió al mecanismo que redactaría la eventual Carta Magna, manifestando que es de su agrado la idea de incorporar a un comité de expertos en el asesoramiento de trabajo.

“Yo no descartaría el incorporar expertos como, de alguna manera, una suerte de asesores paralelos o asesores complementarios a la constituyente. Yo no lo descartaría, pero la génesis y construcción primaria tiene que ser precisamente a partir de constituyentes, de una elección de personas elegidas por la ciudadanía”, afirmó.

No obstante, la parlamentaria precisó que “un grupo de expertos que pudiera asesorar, que pudiera entregar luces de cómo mejor redactar, armonizar, compatibilizar los distintos articulados, no me parece que fuera una cosa que no tuviera sentido. Al contrario, pude ser perfectamente compatible”.