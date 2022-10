En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, se refirió al spot publicitario que lanzaron en el marco de la visibilización de la carga mental en mujeres. En esa línea, Sepúlveda señaló que “por un lado, está el concepto de pobreza del tiempo, que significa no tener espacios para el ocio, no tener espacio para hacer deporte o dedicarse a algo que te de satisfacción personal más allá de toda esta cantidad de deberes”. Asimismo, sostuvo que esta situación también repercute en la salud mental de las mujeres. “En muchas ocasiones, hay algunas divisiones que son más dolorosas como renunciar a ciertas oportunidades laborales porque de alguna manera no hay espacio en tu vida para hacer más de lo que ya haces”, dijo.