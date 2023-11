Las encuestas Asuntos Globales y Preocupaciones del Mundo, elaboradas por Ipsos, arrojaron que un 87% de los chilenos cree que el mundo se ha vuelto un lugar más peligroso y que un 63% instala el crimen y la violencia como su máxima preocupación.

Para ahondar en esas cifras, CNN Chile conversó con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, sobre cómo se cruzan estos datos con el ecosistema político actual del país.

¿Qué dijo?

Ojeda expresó que le llama la atención que en Chile, a diferencia del “resto de los países”, la preocupación por el crimen y la violencia no vaya igualada con la inflación, dado que estos dos factores suelen ir de la mano en esta clase de sondeos.

“La inseguridad pública se ha tomado la agenda, con una diferencia de casi el doble respecto de la inflación (…). En el resto de los países ambos son preocupación, en Chile no, estamos concentrados solo en uno“, señaló.

La directora explicó que la concentración de este tema de discusión ha generado un espacio para polarizar y problematizar desde la contingencia política.

“Todas las fuerzas políticas se abanderan con seguridad pública”

“Nuestra impresión es que tenemos problemas graves de seguridad, que efectivamente hay esfuerzos, pero que dichos esfuerzos no logran ser reconocidos desde la voz ciudadana, desde las personas, porque estamos concentrados hoy en día en el conflicto, en la polarización pensada en las ganancias políticas a corto plazo (…). Hoy todas las fuerzas políticas se abanderan con la seguridad pública, indudablemente“, agregó.

Ojeda enfatizó que, teniendo eso claro, lo que queda por definir es qué abordaje se le dará a la problemática. En ese sentido, expresó que ella cree que existe un consenso de que, efectivamente, el país está atravesando una crisis de seguridad pública: “No están equivocadas las cifras, no está equivocada la opinión ciudadana, no están equivocados expertos y expertas“, añadió.

Lo sabremos con el plebiscito

Finalmente, la directora reflexionó que teniendo en cuenta todo lo anterior, lo más curioso será ver cuál es la voluntad política con más adherentes en términos de cómo se aborda la materia, pero que eso solo lo veremos más claro con los resultados del plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.