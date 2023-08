Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional, conversó con CNN Chile sobre el inicio de la votación de las enmiendas. Al respecto, señaló que “ayer hubo tensiones en casi todas las comisiones, incluso en las que lograron aprobar algunas enmiendas, ya que era el primer día y no ha habido toda la conversación que se necesita“.

“La minoría a la que yo pertenezco nos hemos encontrado con la dificultad de no haber conocido con anterioridad enmiendas que era muy necesario haber discutido con tiempo“, dijo y agregó que “todavía no logramos un procedimiento que haga coherente una negociación que permita un acuerdo político, porque sin ese acuerdo político global no vamos a poder avanzar parcialmente, porque a veces en la parcialidad también parecen elementos sustantivos que nos hacen detener a uno y a otros”, agregó.