La carrera por definir quién llegará al sillón municipal de Santiago no ha sido fácil para Chile Vamos. Si bien desde la coalición no han apoyado un nombre en particular, ha asomado la figura del exministro Sebastián Sichel. En todo caso, también apareció el abogado Aldo Duque, quien es apoyado por el Partido Social Cristiano, el diputado Johannes Kaiser y algunos militantes republicanos.

Duque comentó a CNN Chile que le costaría “mucho apoyar a quien sin decir ‘agua va’ (sin advertir), me ha denostado públicamente”, refiriéndose específicamente a Sichel, quien pidió a la derecha ser el candidato único de la oposición. “Yo entiendo la política no de la manera en que la entienden algunos con acuerdos populares, a dedo, y menos aún denostando a tu contrincante electoral, porque yo no voy a ser más grande por hacer más pequeño a otro”, remarcó.