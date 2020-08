La Región de Magallanes ha mostrado un alza en los contagios de COVID-19 y los dichos al respecto del ministro de Salud, Enrique Paris -quien llamó a las autoridades a “coordinarse mejor”-, provocaron la renuncia de la seremi de Salud, Mariela Rojas.

Consultado sobre dicho episodio, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dijo a CNN Chile que “viendo los números, todos tenemos algún grado de responsabilidad. Hay personas que están buscando qué pasó para atrás, y hay personas que están buscando qué hacer para cambiar esto. Yo soy de las segundas”.

El jefe comunal relató que envió una carta al titular del Minsal antes de la renuncia de la seremi para pedirle medidas concretas. La principal de ellas es que, a su juicio, “el aeropuerto debe exigir un PCR a las personas que lleguen”.

Para Radonich, el aumento de casos de coronavirus tiene varias causas: “normalizamos la anormalidad, por lo tanto, hubo un relajo natural; hubo empresas que no tuvieron el estándar en un momento dado; el tema del aeropuerto nunca fue tan eficaz”. Además, denunció que ha habido entrega errónea de permisos.

En la misma línea, el alcalde apuntó también al Poder Judicial: “nos hemos encontrado con muchas personas que no han respetado cuarentena, ni el toque de queda, y están en las casas”.

Finalmente, el jefe comunal comentó que “uno de los temas es que nos den más facultades a las municipalidades. Hoy nosotros somos el último eslabón: no puedo cerrar comercio, no puedo decir qué es urgente o no; no puedo vincularme con el aeropuerto; no puedo ir a fiscalizar empresas”.