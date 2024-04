El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, abordó en entrevista con CNN Chile la agenda de seguridad callejera del Gobierno y el “exitoso” megaoperativo que llevaron adelante Fiscalía y la Policía de Investigaciones a lo largo de la Región Metropolitana para, entre otras cosas, desarticular la banda delictual internacional “Los Trinitarios”.

El jefe comunal felicitó y destacó el trabajo realizado. Sin embargo, también expresó que es importante no hacer conclusiones adelantadas: “Yo todavía no cantaría victoria. No hemos visto con detalle lo incautado ni sabemos realmente la conexión que tienen los decomisos“.