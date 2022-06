Durante la madrugada del martes se registró una balacera que dejó a cuatro personas heridas en el Espacio Riesco, ubicado en Huechuraba. Esto, en el contexto de una fiesta organizada por la productora Nikkita Producciones, que tras los hechos aseguró que realizarán una “fuerte inversión” en seguridad.

El alcalde de la comuna, Carlos Cuadrado, conversó con CNN Chile para ahondar en los alcances de esta inédita situación, en la que quienes resultaron heridos decidieron no interponer denuncias y donde, además, el precio de las entradas para el sector “VIP” -donde se produjeron los disparos- superaban el millón de pesos.

“Creo que hay que hacer una reflexión respecto a los protocolos, porque si todos dicen que se respetaron y suceden este tipo de situaciones, es porque los protocolos no están bien definidos y de partida hay que reconsiderar el tema que hasta la fecha funciona, en términos de que este tipo de eventos, si superan las 3 mil personas, deben ser informados a la delegada presidencial”, aseveró.

En esa línea, el alcalde planteó que “si se juntan 10 mil adultos mayores, no va a pasar mucho, pero si hay una fiesta electrónica, donde las entradas cuestan un millón y medio, donde va gente con pistola y además los heridos no declaran o no hacen la denuncia, ciertamente algo falla”, agregando que, a raíz de estos hechos, debiesen conformarse estrategias coordinadas entre el poder central y las autoridades locales, con el fin de prevenir y evitar episodios de esta magnitud.

Lee también: Benavente por proyecto que busca hacer test de drogas al Gobierno: “Es vital para todo aquel que se desempeñe en la función pública”

“Hay que ser más inteligentes al momento de establecer los protocolos, hay que ser más inteligentes al momento de evaluar las condiciones de autorización para este tipo de eventos y para el control, porque acá probablemente van a llegar muchos que tienen el auto con orden de detención u orden de búsqueda”, dijo el jefe comunal.

El alcalde además hizo hincapié en que este no es el primer caso de este tipo y adelantó que planteará esta situación durante su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya que “esto no puede seguir sucediendo. Yo tengo fiestas en plena Pincoya, con 10 mil vecinos, y nunca hemos tenido una situación como esta“.