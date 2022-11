Tras ser ratificado como presidente de la DC, el diputado Alberto Undurraga reiteró que el partido no forma parte del Gobierno. En entrevista con CNN Prime de CNN Chile, el parlamentario sostuvo que la colectividad es de “centroizquierda”, sin embargo, indicó: “Nosotros no somos parte del Gobierno. Lo expresamos en un voto nacional hace bastante meses, lo volvimos a ratificar hoy día, nuestro rol no es estar en el Gobierno, sino que más bien tener la autonomía para apoyar aquellas cosas que nos parecen que están bien, pero las misma de la misma forma criticar y estar en contra de aquellas que están mal”.