El presidente Gabriel Boric anunció que abrirá un nuevo proceso constituyente ante un eventual triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. La decisión del mandatario generó controversia en el mundo político. Pese a ello, la medida fue valorada por el ex convencional (IND-PL) Agustín Squella. “A mí me parece perfectamente entendible lo que expresó el presidente. Un gobierno de un país que está en un proceso constituyente, ya por lo demás bastante largo, extenso, no exento de dificultades, no puede permanecer mudo”, dijo en entrevista con CNN Prime.