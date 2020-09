El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que “no me siento responsable” por la cifra de fallecidos producto de la pandemia del COVID-19 en Chile. Al respecto, el también ex titular de dicha cartera, Emilio Santelices, sostuvo que “el que se lleve una investigación no necesariamente significa que haya responsabilidad de la autoridad”.

El doctor Santelices cree que “ningún país tenía la verdad de cómo se tenía que abordar esto” y definió como “acertadas” las políticas sanitarias de Chile para enfrentar la pandemia.

“Lo que era hecho Chile ha sido un enorme esfuerzo y nadie puede dudar del mérito que tienen los equipos de salud”, acusó Santelices. Asimismo, mencionó que “el politizar la pandemia es un despropósito de marca mayor”.

Para él, “nuestra concentración tiene que ser en cómo vamos mejorando (…) no buscar causalidades que no existen, porque estamos en una situación extraordinariamente compleja”.

En cuanto a las cifras y la transparencia de las autoridades, el ex ministro Santelices declaró que “cuando fui ministro, una de las tareas que me había encomendado el presidente era trabajar en desarrollar un departamento de inteligencia sanitaria y pasar del uso de planillas Excel a un sistema digital mucho más profundo”.

Al respecto, el doctor cree que “más allá de que podamos tener una necesidad de perfeccionar las cifras, el asignarle a ellas que no se hayan tomado las medias que se tomaron es un juicio apresurado e infundado”.

Finalmente, respecto a las cuarentenas, el experto manifestó que “tenemos que aprender a vivir con el coronavirus”: “Si somos absolutistas y nos ponemos fanáticos del aislamiento, lo que ocurre es que empiezan a aparecer otros dramas, como la depresión”.

El doctor aseguró que “la cuarentena es un castigo social necesario, pero no debe ser la herramienta que se gatille cada vez que aumenten los números de contagios”.