En conversación con CNN Chile, el médico y ex ministro de Salud se refirió al momento que vive el país con respecto a la pandemia del COVID-19 y el aumento de contagios por la variante Ómicron, menos letal pero más contagiosa. "Digo que nos tenemos que 'ocupar' y no 'preocupar', porque aún no tenemos ocupación intensiva de las camas", consignó.