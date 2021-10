El Ministerio de Salud reportó este martes 634 nuevos casos de contagio de COVID-19 y una positividad que asciende al 2%, tratándose de las cifras más altas desde fines de julio, lo que vuelve a poner las alertas para evitar una nueva ola del virus. Para hablar sobre este y otros temas, CNN Chile conversó con el médico y ex ministro de Salud (2018-2019) Emilio Santelices.

“Los casos han aumentado y eso era esperable toda vez que ha disminuido también el confinamiento”, indicó Santelices y señaló que “hay que transmitir de forma muy clara que, por una parte, tenemos el alivio de que las cifras son bajas, pero, por otra, tenemos que mantenernos alerta porque la pandemia no ha terminado: Sabemos que este virus tienen la capacidad de mutar”.

“Chile afortunadamente ha sido señero en las estrategias que han dado la vuelta al mundo (…) entre ellas, el confinamiento funcional que se hizo en su momento, ser precoz en la vacunación y vacunación de refuerzo”, afirmó el médico, sosteniendo que “más allá de la vulnerabilidad que mantenemos como humanidad, Chile está bien preparado, eso nos debe mantener tranquilos” y destacando que eso deberá ir de la mano manteniendo “las medidas de autocuidado“.

Por otro lado, recordó la convocatoria del Instituto de Estudios del Futuro de Copenhague a la que asistió, “donde estábamos ex ministros de salud de toda Latinoamérica y cada uno comentaba sus realidades y desde Dinamarca nos comentaban que hoy está confluyendo la influenza a veces acompañada de COVID-19, que está teniendo un comportamiento mucho más agresivo”. El llamado, señaló, es a tener en cuenta “que esto está todavía activo, por lo tanto hay que tener precauciones de autocuidado, y que quienes no se han vacunado que lo hagan, es un imperativo social“.

Lee también: Creador de plataforma “Covid19-Projections” estima 22 mil muertes en Chile y que el peak llegaría en 30 días

“No podemos decir con certeza que una persona que esté vacunada no vaya a contagiar, sin embargo, la evidencia empírica nos está demostrando que, ya sea porque el virus no encuentra el huésped, debido a que la persona está protegida por sus anticuerpos, o porque efectivamente se disminuya la posibilidad de contagio, lo que observamos es que en una población como la de Chile, al tener una alta tasa de vacunación, la propagación del COVID-19 no ha sido como en otros países“, detalló Santelices.

En ese sentido, ejemplificó con el caso de Israel, donde “el acceso a la variante Delta coincide cuando la vacunación en sus dos dosis había disminuido (…) los encontró en esa contingencia y llevó a un gran rebrote”. De esta manera, celebró que eso no haya ocurrido en Chile porque “una gran enseñanza que sacamos, y que hace poco publicamos un trabajo en Lancet, donde mostrábamos la dinámica de los anticuerpos en una población vacunada con Sinovac o Pfizer, y se ilustra muy bien como disminuían los anticuerpos sobre todo con Sinovac“.

En cuanto a las estrategias para mantener los contagios a raya, ante una baja en la trazabilidad, el ex ministro manifestó que “obviamente mirar el número de contagios y también el perfil de los contagios, porque la mayor parte de ellos son personas que no se han vacunado o que han asistido a un evento masivo, entonces, esos mensajes tenemos que recogerlos con mucha claridad”.

De esta manera, afirmó “las medidas que la humanidad conoce al día de hoy están todas desplegadas ya en Chile, y lo que hoy nos puede mover la aguja en uno u otro sentido, será de qué forma los chilenos aprendemos a vivir en presencia de un virus que es altamente contagiante“. Y puso el acento en que “algunos empiezan a insinuar y discutir hasta cuándo usar las mascarillas: No tenemos que ser tímidos y tenemos que mantener una disciplina sanitaria, porque es una medida de resguardo que nos va a proteger hasta cuando el mundo diga que ya no está en pandemia”.

Lee también: Científicos envían carta al Gobierno y advierten que Chile podría alcanzar las 70 mil muertes por coronavirus

Finalmente, sobre el funcionamiento del sistema salud y la trazabilidad en este escenario, Santelices indicó que “quienes estuvimos trabajando y apoyando la atención primaria, pudimos identificar en terreno que gran parte del problema se debía al temor de la gente a que la fueran a confinar, que no pudieran salir a trabajar, entonces costaba mucho rescatar la información“. Por eso, manifestó, “hay que seguir haciendo la trazabilidad, y por lo que entiendo, ahora el peso se instauró en los equipos que constituyen los seremi y entiendo también que el foco de la atención primaria es hacernos cargo de la tercera ola”.

“¿Pero de qué tercera ola estamos hablando? De la de los pacientes crónicos, de retomar su seguimiento y también acudir a cómo generamos cobertura de salud mental”, sentenció el médico, afirmando que “la atención primaria tienen que tomar el foco y retomar sus actividades sin perjuicio de que la pandemia no ha terminado”.