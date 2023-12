En conversación con CNN Deportes, el velocista Emanuelle Silva comentó su paso por Santiago 2023, donde obtuvo una medalla de oro y de bronce. En diálogo con Rodrigo Herrera, el deportista sinceró que “con la medalla de oro estaba totalmente agradecido. Hace un par de años atrás no me imaginé estar compitiendo a este nivel, estuve a punto de retirarme“. Asimismo, agregó que “estoy agradecido, es el resultado de un esfuerzo gigante, de no bajar los brazos”.