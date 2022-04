Esta jornada, se registró una balacera en el Mall Florida Center que dejó a un guardia de seguridad fallecido y dos personas heridas. Esto por un intento de asalto a un camión de valores que se encontraba retirando dinero de un supermercado.

De acuerdo al coronel Sergio Cornejo, del laboratorio de Criminalística de Carabineros señaló que en el asalto hubo utilización de fusiles de guerra. En ese contexto y el marco de la crisis de seguridad que se vive en el país, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en entrevista con CNN Chile, precisó que en Chile hay un aumento “de la criminalidad organizada, del crimen común y corriente pero por sobre todo incluso el crecimiento de bandas de narcotráfico”.

“El panorama que estamos viviendo es de una complejidad que no habíamos visto y que nos plantea una obligación y que es de una vez por todas tomar este tema con toda la frontalidad pero además con la operatividad necesaria”.

Sobre lo mismo, señaló que la seguridad se debe trabajar como “un tema de Estado” pero además, se debe asumir como “un dolor del Estado”.

“Y eso nos obliga a movilizar con un sentido de urgencia soluciones operativas, dejar los diagnósticos de lado, dejar los análisis de lado que sabemos cuál es y ponernos a trabajar para ofrecer respuestas inmediatas”, puntualizó.

Asimismo, hizo hincapié en que no se debe caer en “ofertones simples”. “Aquí nadie va a ofrecer por lo menos desde nuestro Gobierno, el fin de la guerra al narcotráfico porque la complejidad tiene que ser enfrentada con seriedad porque las personas están gritando y clamando por poder vivir en paz”, dijo.

Consultado sobre el aumento del sicariato en Chile, el subsecretario sostuvo que es una situación “del todo compleja y alarmante”. “Debería ser un escándalo nacional que en un país los homicidios crezcan un 20% y en zonas como el sur de la región Metropolitana los índices suban mucho más. Lo que nos tiene que ocupar es encontrar soluciones inmediatas para problemas extremadamente complejos”, manifestó.

Finalmente, zanjó que “en mí no encontrarán a alguien que apunta con el dedo al Congreso por su responsabilidad, como se ha hecho históricamente, o a ciertos sectores políticos, o a partes del sector privado porque la responsabilidad que tenemos hoy es que tenemos que sentar a todos a la mesa porque si no lo hacemos entre todos, la verdad es que no lo hacemos”.