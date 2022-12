La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ya participó de sus primeras actividades oficiales mientras sigue la expectativa en torno al nombramiento de su primer gabinete ministerial.

En entrevista con CNN Chile, el analista político peruano Eduardo Dargent se refirió a la situación política en el país y sostuvo que “hay mucha incertidumbre, ya que son actores políticos muy precarios, débiles, que están tomando posiciones rápidamente y al ritmo de los hechos”.

#NoticiasExpressCNN | Eduardo Dargent, analista político peruano: “La presidenta Boluarte tiene que dar señales mucho más rápidas y claras de qué es lo que quiere hacer" 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x pic.twitter.com/dHBIALv3sF — CNN Chile (@CNNChile) December 9, 2022

En esa línea, aseguró que la nueva mandataria tiene que dar señales “mucho más rápidas y claras respecto a qué es lo que quiere hacer”. “Sería un error pensar que con tener al Congreso contento ya calmó la situación (…), ya que hay un frente en con el Congreso que tiene que atender, pero también hay un frente en la calle”.

Lee también: Crisis en Perú: Escaffi dice que la resiliencia económica se debe a que “la institucionalidad se impuso de manera muy rápida”

“Lo más sensato para Dina Boluarte es no pararse con el Congreso en la foto, es decir, tiene que darle gestos y signos, pero lograr una transición ordenada”, dijo el analista, quien recalcó que “esto no se va a arreglar con un cambio de reglas”.

“Hay un problema más de fondo que es que cada vez que hay elecciones se presentan 17 candidatos, grupúsculos, todos muy fragmentados, y eso le da de alguna manera algo bueno al país que es muy difícil concentrar poder (…), pero también hay algo malo y es que no logras construir legitimidad“, agregó.

Finalmente, Dargent no cree que la nueva presidenta alcance a terminar el mandato en 2026, ya que “es una política inexperta más” que “no tiene ni la fuerza en la calle ni en el Congreso“. “Creo que lo mejor es una transición ordenada, resolver ciertas reglas y esperar que la clase política tenga la madurez de no lanzar nuevamente 17 candidatos presidenciales o cosas así”.