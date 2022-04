La tarde de este jueves el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se refirió a la congestión de 12 horas que se generó en la Ruta 5 Sur, asumiendo que “la coordinación de los organismos públicos no estuvo a la altura”. En conversación con CNN Chile, el ex ministro del MOP, Eduardo Bitran aseguró que “uno hubiera esperado una coordinación muy rápida y sin esperar diez horas, sino que a la hora de ocurrido el accidente”, frente a ello opinó que “lo razonable es que se investiguen y modifiquen los protocolos si es ese el problema, y si hubo un problema de negligencia en la gestión se tomen las medidas que correspondan y se tome como una lección”. Por último, el ex secretario de Estado afirmó que “los peajes tendrían que haberse levantado porque la calidad del servicio es desastrosa y si además se cobra, parece absolutamente desmedido”.