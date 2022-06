Este sábado el Ministerio de Salud reportó más de 10 mil casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que ha hecho que las autoridades determinen que nos encontramos en una nueva ola de contagios. Sobre esto profundizó la doctora broncopulmonar y directora de Red Salud Rancagua , Carolina Herrera, quien advirtió en conversación con CNN Chile que “desde hace dos semanas, ninguna región en nuestro país ha disminuido los casos de COVID-19, van en ascenso” y agregó que “si en este momento no se han copado las capacidades de las UCI, eso no significa que no vaya a ser importante el impacto (de los contagios) a nivel de la salud primaria“.