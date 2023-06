En conversación con Hoy Es Noticia, la presidenta de la rama de Intensivos Pediátricos Sochipe, Dra. Fabiola Castro, comentó el alza de las camas UCI pediátricas producto del aumento de virus respiratorios en lactantes y niños. En ese sentido, la profesional se refirió al fallecimiento de una bebé de dos meses en San Antonio. “No me cabe duda de que se trató de hacer el esfuerzo posible por habilitar una cama a esa paciente. Es muy lamentable“, dijo. Asimismo, hizo énfasis en que “es importante que la población se vacune contra la influenza y que mantengamos las medidas de lavado de manos, de evitar aglomeraciones, de no sacar a los menores de un año a lugares como el mall o supermercados“.