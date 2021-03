La doctora Carolina Herrera, médica intensivista del hospital de la FACH, advirtió de las urgencias que genera el aumento de casos de COVID-19 y qué podemos esperar para las próximas semanas,

En entrevista con CNN Chile, destacó que “el número de casos es bien parecido al peor momento del año pasado, pero ahora tenemos 89 muertes al día y en algunos momentos más de 100“.

Es por lo anterior que declaró que “en ningún caso diría que estamos en el punto máximo o de estabilidad, y menos que vamos disminuyendo la pandemia“.

“En este momento la transmisión de riesgo que tenemos que dar correctamente es que estamos en medio de una segunda ola, no sabemos cuándo será el peak”, alertó Herrera.

Lee también: Subdirector del Hospital Carlos Van Buren: “Se aproximan probablemente las dos semanas más duras”

En la misma línea, llamó la atención que “tampoco tenemos que decir que este es el último esfuerzo que les vamos a pedir con esta cuarentena, porque nadie sabe para cuanto tiempo tenemos con esta expansión de casos”.

Escenario que dice era previsible: “Esto no es de extrañar, porque las interacciones que se generaron durante las semanas de febrero están mostrando su peor cara“.

“El colapso del sistema público no va ir por el lado de no aceptar el paciente o no intubarlo, el colapso real del sistema es que los pacientes están siendo tratando como si estuvieran en una UCI en servicios que no están habilitados en verdaderas UCI“, adelantó.

Además, puso sobre la mesa el esfuerzo que ha realizado el personal de salud, pero especialmente quienes se dedican a urgencias, ya que “estamos muy al límite, esto no es sólo trabajo, es trabajo sobre un agente (COVID-19) que recién estamos aprendiendo qué trae”.

Lee también: Minsal reportó 5.983 casos nuevos: Es la cifra más alta de 2021 en Chile

Por otra parte, recordó que la vacuna no impide los contagios, sino que previene que la enfermedad se desate con gravedad en las personas. Es por eso que para hablar de inmunización de rebaño tiene que estar al menos 15 millones de personas con todas las dosis necesarias.

Finalmente, valoró positivamente el endurecimiento de la Fase 2 en el Plan Paso a Paso y el retroceso completo de la Región Metropolitana a Transición, lo que implica que el fin de semana habrá cuarentena. “Todo lo que sea disminuir el contacto entre las personas vale en este momento. La autoridad económica tiene que resolver cómo sostener el país, pero del punto de vista sanitario lo que corresponde es disminuir las interacciones entre las personas”, concluyó.