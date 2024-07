Cortocircuito en el Congreso: Cómo el alza en las cuentas de luz crispó el ambiente entre los parlamentarios

La controversia sobre la ley de estabilización tarifaria y la reciente alza en las cuentas de la luz promete continuar, con un Congreso dividido y buscando soluciones mientras se intensifican las críticas hacia el ministro Pardow y las acciones del Gobierno.

Este lunes 1 de julio se concretó el alza en las cuentas de la luz, una medida que ha generado intensas reacciones y divisiones en el Congreso.

La Ley de Estabilización Tarifaria, que entró en vigor en mayo, busca regular los valores de distribución y servicio de energía eléctrica, un ajuste que no se realizaba desde 2019 debido al estallido social y los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las consecuencias de esta ley han llevado a un acalorado debate en el Congreso, en el que se apunta principalmente a las gestiones gubernamentales, tanto la actual como la pasada administración (segundo gobierno de Sebastián Piñera).

El aumento de las tarifas eléctricas ha suscitado una serie de acusaciones y recriminaciones entre los parlamentarios, algunos de los cuales ahora buscan derogar la ley o interponer un recurso de protección para frenar las alzas mientras se encuentra una solución más efectiva.

En respuesta a la creciente preocupación pública, el Gobierno anunció un proyecto para triplicar el alcance del subsidio eléctrico en el país. Sin embargo, los legisladores apuntan que aún no es suficiente.

En el centro de la controversia se encuentra el ministro de Energía, Diego Pardow, quien ha sido acusado por algunos parlamentarios de engañar al Congreso sobre el impacto real de la ley, algo que ha desatado fuertes críticas y un debate sobre la responsabilidad de los legisladores al aprobar la medida, destacando la división en el Congreso sobre cómo abordar la crisis de las tarifas eléctricas.

En ese contexto, los diputados Rubén Oyarzo (IND), Camila Musante (PPD) y Marcos Ilabaca (PS) analizaron la situación y entregaron algunas de sus impresiones, tanto en materia legislativa como críticas a la gestión gubernamental.

Discrepancias en el Congreso tras alza de tarifas eléctricas

Las discrepancias sobre la aprobación de la ley han escalado, con acusaciones entre los legisladores y hacia el ministro de Energía, Diego Pardow.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) criticó duramente a sus colegas, acusándolos de irresponsabilidad por votar a favor de la ley.

“Hay diputados que han sido súper irresponsables. Asuman la responsabilidad de su voto a favor. Dicen y mienten cuando afirman que el ministro Pardow no entregó ninguna información o falseó la información”, señaló Ilabaca. Según él, las actas de la comisión de energía y de las discusiones en sala demuestran que Pardow proporcionó toda la información necesaria. “Lo que pasa es que son irresponsables, y esa irresponsabilidad intentan cargársela al ministro“, añadió.

Ilabaca, quien votó en contra del proyecto de ley, explicó su postura: “Yo voté en contra del proyecto de ley porque era insuficiente, porque en definitiva iba a recargar las cuentas de la luz a final de mes de cada uno de los vecinos del país, y por lo mismo he sido bastante crítico respecto al procedimiento”.

Además, cuestionó el trabajo de la mesa técnica: “El trabajo que está desarrollando la mesa técnica tampoco se está haciendo cargo del tema de fondo, porque pareciera que aquí se va a solucionar todo con la entrega de subsidios, cuestión que es positiva, pero yo creo que hay que meterse en los contratos, hay que meterse en el tema de fondo, que dice relación con cómo el mercado de la energía eléctrica hoy día se desarrolla en nuestro país”.

“Fuimos engañados”

Por otro lado, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) acusó al ministro Pardow de engañar al Congreso. “Aprobamos porque fue engañoso, porque hablaban de un promedio de un alza de 16%, sin embargo, vemos hoy día que las alzas son arriba del 50%, esto fue totalmente engañoso y nos sentimos engañados como parlamentarios”, expresó Oyarzo. Además, subrayó que su voto estaría disponible para una acusación constitucional contra el ministro si esto contribuye a bajar las cuentas de la luz. “El ministro no fue transparente con las cifras y yo lamento que nos haya engañado“, afirmó.

Oyarzo añadió que “efectivamente debe haber autocrítica, y por eso es que la ley es una autocrítica. Cometimos un error, pero este error fue cometido porque nos engañaron. Nos dijeron que el alza era un 16% y con un subsidio, y que el subsidio iba a permitir que esa alza no sea tan grande, pero hoy día, lamentablemente, vemos que el alza es más de un 60%, 70% en algunos lugares de Chile y que el subsidio no es más de 70.000 pesos semestral, ¿qué quiere decir eso? que es una burla”.

La búsqueda de soluciones y ganar tiempo

La diputada Camila Musante (PPD) también expresó sus preocupaciones y sugirió que el Congreso debería concentrarse en encontrar soluciones efectivas. “Yo creo que hoy día el Congreso Nacional tiene que destinar todo su esfuerzo y tiempo en encontrar salidas a lo que va a ser el ministerio, en las tarifas eléctricas, y en eso también es que nos parece que presentar un recurso que finalmente los presentan las personas en favor de quienes se van a ver afectados en su calidad de vida,” dijo Musante.

“Hoy día los esfuerzos del Congreso y del Gobierno propiamente tal tienen que estar puestos en torno a la búsqueda de soluciones, porque ya comenzó a aplicar el alza a la tarifa en julio, hay otra alza que va a aplicar en octubre, otra que va a ocurrir en enero del próximo año, y en eso tenemos que dirigir todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo“, añadió.

Musante también destacó la importancia de congelar el alza de las tarifas mientras se buscan soluciones: “Insisto, hoy día los políticos tenemos un deber y está puesto en el interés de todos los chilenos de poder alcanzar a pagar todas las cuentas, no solamente la de la luz, sino también la del supermercado, la del agua, la del gas, el arriendo. A mí me parece que es correcto poder ganar más tiempo, finalmente es lo que buscamos con un recurso de protección, hasta que las salidas y las propuestas en torno a la clase media y a las pymes que hoy día no se han hablado, no se han conversado, ya estén sobre la mesa y podamos decir ahora sí, responsablemente apliquemos el alza de la tarifa“.

Discrepancia en el Congreso

El diputado Ilabaca, al ser consultado sobre si los parlamentarios son responsables al hablar de este tema, reafirmó su postura: “La acusación constitucional y la interpelación son herramientas que todos los parlamentarios tienen, en particular la Cámara de Diputados, y que se desarrollen, no tengo ningún cuestionamiento. Lo que sucede es que seamos responsables con los temas de fondo, y aquí claramente existe una responsabilidad. Es decir, si yo voto desinformado, no es problema del Estado, del gobierno, es problema del parlamentario que nos informa y nos estudia, y lamentablemente ya estamos acostumbrándonos a tener parlamentarios desinformados que votan de acuerdo a cómo viene la ola“.

Finalmente, Oyarzo defendió su postura al afirmar: “Sí, yo estudié con la información que me entregó el ministerio y de hecho tengo los documentos. Incluso más, se hablaba de un 12.5% con subsidios, y esa fue la promesa del ministro, promesa que no cumplió y promesa que nos engañó a nosotros. Lamentablemente hoy día las alzas son distintas y vemos, hemos sido engañados, hemos sido engañados“.