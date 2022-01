"Tiene que ver con la probabilidad de ser víctima de delito, pero también con el daño que ese posible delito me puede hacer a mí. No es el mismo temor el que voy a tener si voy a ser víctima de hurto, de un robo con violencia o ni hablar de un homicidio", aseveró Daniel Johnson respecto al aumento de los niveles de victimización en Chile, agregando que "normalmente hemos medido los delitos por cantidad (...) y evidentemente cada tipología de delito tiene un daño distinto y por lo tanto no podemos mezclarlos".