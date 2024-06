Director de Conaf dice que “nunca” le dieron información sobre avance de los incendios en Valparaíso: Lo “descarto completamente”

La autoridad ha sido cuestionada por supuestamente no haber tenido en cuenta la información que se le entregó sobre el avance de los siniestros en la Región de Valparaíso.

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, afirmó en CNN Chile que no recibió información sobre el avance de los incendios forestales en Quilpué y Villa Alemana, en la Región de Valparaíso. “Nunca me dijeron esa información, descarto completamente que me hayan dicho eso”, dijo.

Sus declaraciones surgen en respuesta a las recriminaciones de un miembro del sindicato de la Corporación, quien este martes en medio de la comisión investigadora de incendios en la Cámara de Diputadas y Diputados, el secretario ejecutivo del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf, Marcelo Pérez, acusó que cuando comenzaron los siniestros, un funcionario advirtió que el fuego llegaría a Villa Alemana y Quilpué, a lo que Little habría respondido riéndose.

Little dijo que no le gustaría referirse a esa acusación, y añadió que “él (Marcelo Pérez) tendrá que decir cuál es su fuente”, así como los eventuales testigos que dice tener para sustentar la acusación.

Cuando se le preguntó cuál fue su reacción cuando le avisaron sobre el avance del fuego, respondió tajante: “Nunca me dijeron esa información, descarto completamente que me hayan dicho eso”.

Lee también: Tras cuestionamientos a su gestión durante incendios forestales: Director de Conaf descarta renunciar

En esa línea, dijo que durante ese día él estaba en la Ruta 68 haciendo una actividad de prevención de incendios, y que cuando se devolvió a Santiago recibió un mensaje del director regional de Conaf diciéndole que habían algunos focos de incendio en el sector sur de la Reserva del Lago Peñuelas.

“Yo estaba en la Ruta 68, así que estaba con el jefe de gabinete, así que le pedí al conductor que nos devolviéramos a la reserva a revisar el incendio y ahí contactarme directamente con el director regional y el comandante de incidente”, detalló.

Una vez en Peñuelas, el director de Conaf dijo que se reunió por cerca de media hora con dichas autoridades conversando sobre la condición inicial del incendio.

Consultado nuevamente si en esa oportunidad recibió una advertencia por al avance del fuego, dijo: “No, para nada, recién se estaban iniciando los focos (…) Y el director regional, cuando vimos una columna de humo me dijo que podría ser otro foco que inició en otro lado. Conversé solamente con el director regional en ese caso. Así que nada, descarto completamente eso”.