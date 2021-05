El miércoles la comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que busca otorgar un indulto a quienes están bajo prisión preventiva en el marco de investigaciones por hechos de violencia durante el estallido social.

Y si bien la iniciativa surgió en 2020, esta vez reflotó a la luz de los planteamientos de distintas listas de independientes que llegaron a la Convención Constitucional.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que quienes fueron detenidos en el marco de las protestas “no son” presos políticos. “Da igual cuáles son las motivaciones, porque alguien puede tener una angelical motivación pero esto lo lleva a cometer delitos comunes, algunos de ellos muy graves y que deben ser sancionados como tales”, indicó.

“Aquellos que puedan estar calificando como prisioneros políticos son personas que por ejercer sus derechos básicos, intentan dar una opinión, publicar un artículo crítico de la autoridad, o quieren profesar una religión, o quieren asociarse con otros vecinos para luchar por una causa que consideran noble, y sin embargo el gobierno los persigue. Esos son presos políticos“, afirmó.

Asimismo, está el caso en que hubieren cometido delitos comunes pero que el debido proceso no se ha realizado como corresponde, con manipulación política para que así sea.

“Ninguna de estas circunstancias se da hoy en Chile“, aseguró Vivanco.

Con todo, el director para las Américas de HRW señaló que “en Chile, al igual que en el resto de América Latina, hay un abuso en la prisión preventiva“, pues esta “no puede ser la norma” sino una excepcionalidad del sistema judicial.

“Es perfectamente legítimo que se abra un debate en Chile en torno a la prisión preventiva, y que gracias a ese debate se hagan las reformas al Código Procesal Penal. Lo que no me parece es tratar selectivamente el problema que puede afectar a estas personas que cometieron delitos comunes en las protestas porque se está abusando en esos casos de la prisión preventiva, y yo me pregunto ¿y en otros casos no se abusa de la prisión preventiva?”, concluyó Vivanco.