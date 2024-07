Diputado Soto (PC) respaldó gestión del Gobierno en economía y seguridad: “No estamos tan mal como hace tres años”

El parlamentario destacó la estabilización económica y el mayor control estatal en temas de seguridad, comparando favorablemente con el gobierno anterior de Sebastián Piñera y subrayando las perspectivas positivas

El diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, Leonardo Soto, respaldó este viernes la gestión del Gobierno en materia económica y de seguridad, asegurando que ha “estabilizado” la situación para los habitantes del país.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario apoyó los dichos del presidente Gabriel Boric, quien durante esta jornada, aseguró que la gestión de la actual administración ha logrado “brotes verdes” en estas materias.

“Es una construcción permanente esto. Pero si uno mira los datos y la economía del gobierno anterior hasta hora, es prácticamente una montaña que tiene un peak de cesantía y problemas económicos en el gobierno de Sebastián Piñera“, sostuvo.

En esa línea, Soto añadió que “de ahí ha venido una baja y una estabilización de los problemas que afectan a Chile. Hoy Chile tiene un mayor control por parte del Estado en temas de seguridad, tiene mayor control de la economía; hay más crecimiento e inversión, hay incluso perspectivas de futuro positivas en cuento al precio del cobre”.

“Hace tres años no se veían por ninguna parte, si uno es objetivo no puede desconocer eso. Falta mucho por hacer, pero no estamos tan mal como hace tres años, eso hay que reconocerlo”, puntualizó.