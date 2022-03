El parlamentario del PS conversó con CNN Chile sobre la decisión del ex general Martínez de no presentarse a declarar en el marco del caso denominado "Fraude en el Ejército". Respecto a la designación del general Iturriaga como máxima autoridad de las FF.AA. señaló que "si el ministro hizo bien su trabajo, el nuevo comandante en jefe no debería tener ningún reproche".