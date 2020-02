Luego de que el medio alemán DW apuntara a Hernán Larraín, actual ministro de Justicia, como responsable de la falta de avances en la investigación sobre Colonia Dignidad, las reacciones políticas no se hizo esperar.

Para el diputado Jaime Naranjo (PS), no es sorpresa que se vincule al secretario de Estado con el enclave.

“Si uno hace un análisis de la historia misma de Colonia Dignidad, percibe que, desde la década del ’60, el antiguo movimiento gremial que encabezaba Jaime Guzmán continuamente acudía a hacer algunas especies de retiro. Y dentro de los cuales, por cierto, participaba Hernán Larraín. Y luego, cuando pasa a ser senador por la zona del Maule, él, en su momento, fue un defensor acérrimo de Colonia Dignidad”, manifestó en entrevista con Hoy Es Noticia.

El parlamentario considera “absolutamente insuficientes” las gestiones que el Ministerio de Justicia ha realizado en torno a las investigaciones, sin embargo, pone en duda si la responsabilidad corresponde directamente al ministro.

“Quisiera pensar que no. Sería fatal que fuese así, pero me quedo con la duda de que lamentablemente, las investigaciones no avanzan. No hay resultados concretos, no hay sentencias definitivas. Llevamos años y años. Todavía no se hace justicia en Colonia Dignidad y eso es responsabilidad del Estado chileno”, sostiene.

Hernán Larraín, por otra parte, afirma que nunca fue amigo de Schafer, y que su interés en Colonia Dignidad tenía que ver con preservar el hospital en el cual se atendía gente de la zona.

Para el diputado, dichas declaraciones no son suficientes. “Aún debiera pedir disculpas por los vínculos que tuvo con Colonia Dignidad. Nunca le he escuchado pedir perdón, cuando los hechos han demostrado que ahí hubo un lugar de detención, que se hizo desaparecer personas. Aún más, que hubo abuso de menores de manera reiterada y masiva (…) Yo creo que muchas personas se sorprendieron de que Hernán Larraín fuera nombrado ministro de Justicia, particularmente por esta situación que, de alguna u otra manera, le mancha su victoria política y humana, que es su estrecho vínculo con Colonia Dignidad”.

A su vez, Naranjo dice que el Estado alemán también debería hacerse cargo de indemnizar a las víctimas: “Ha sido bastante insuficiente en colaborar y ayudar a esclarecer estos hechos. Yo vengo haciéndole este seguimiento a Colonia Dignidad desde la década de los 80. Nunca vi al Estado alemán en esa época preocupado verdaderamente”.