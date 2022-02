Durante la jornada se dio a conocer que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, asumió como Subsecretario General de la Secretaría General Iberoamericana, algo que generó bastantes críticas desde el mundo político, especialmente desde la oposición.

Uno de ellos fue el diputado demócrata cristiano, Iván Flores, que conversó con CNN Chile, donde enfatizó que la autoridad faltó a la responsabilidad de su cargo.

“Por la información que tenemos, no es que el canciller Allamand no viajó a España por sus vacaciones, sino que hacer rato anda dando vueltas por España. Una cosa son las legítimas vacaciones y otra es la delicadísima responsabilidad que tiene un canciller de la república tiene respecto a los que significa la posición nacional frente al contexto internacional. En un momento tremendamente complejo”, explicó.

En esa misma línea, sostuvo que “el día de ayer hicimos una presentación a la Contraloría, y las preguntes son super claras. Que la Contraloría emita un pronunciamiento respecto de la pertinencia de este cargo haya sido vulnerado por un canciller que está sirviendo a un organismo internacional”.

El parlamentario fue más allá, y responsabilizó al gobierno de Sebastián Piñera de abandonar al país, en medio de una crisis migratoria en el norte del país.

“La declaración púbica que hace la Cancillería agrava la situación porque dice que el señor Allamand está de vacaciones, como si uno en vacaciones dejara de ser autoridad y pudiera hacer lo que se le ocurra. Y para la rematarla, el presidente y Canciller de la república están de vacaciones, cuando tenemos un problema en el norte, donde ya saben que hacer (…) El gobierno abandonó su tarea“, afirmó.

Respecto a la relación con los partidos de oposición, confesó estar molesto “con los socios de la ex concertación porque no viene de ahora, viene desde que se intentó hace una primaria y el PDD y el PS intentaron juntarse y recibieron un portazo del Frente Amplio y el PC. Y eso era sin la DC”.

Por último, aclaró que “en la junta nacional decidimos apoyara a Gabriel Boric sin condiciones y no aspirando ser parte del gobierno. Pero que no aspiramos no significa que no queremos ni vamos a estar“, concluyó.