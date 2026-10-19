“El presidente Piñera lo reemplazaría”: Diputado Alessandri ante eventual incumplimiento de Poduje en la meta habitacional

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se refirió este lunes a la polémica que surgió después de las críticas que realizó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en contra de parlamentarios.

Si bien Alessandri precisó en Tolerancia Cero que dio “el tema por cerrado” tras las disculpas del secretario de Estado, sostuvo que las declaraciones de Poduje causaron “cierta molestia en La Moneda” a raíz de la respuesta que dio el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, por el hecho.

No obstante, precisó que lo importante es que el ministro cumpla con lo propuesto de entregar más subsidios y viviendas durante el primer período del presidente José Antonio Kast que su antecesor en la cartera, Carlos Montes.

Aunque señaló que ha visto “dificultades” para ello en las exposiciones del Gobierno ante la Comisión de Vivienda, afirmó estar seguro de que “con el mismo ímpetu que declara estas cosas, (Poduje) le va a poner ese mismo ímpetu a entregar casas y subsidios”.

Al ser consultado sobre qué haría en caso de que la autoridad no cumpliera lo propuesto, Alessandri indicó que tomaría la decisión que el presidente Sebastián Piñera adoptaría en su lugar: “reemplazarlo”.

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Además, descartó que Poduje se haya transformado en una figura problemática para el Gobierno, considerando que es el segundo mejor evaluado dentro del gabinete.

Elecciones en la UDI

Alessandri confirmó que mantendrá su dupla con el exministro de Economía Pablo Longueira para las elecciones internas del partido, en las que este último se desempeñaría como secretario general de la UDI y él como presidente.

“Por supuesto que sí (…) Hemos tenido muchas conversaciones en distintas ciudades del país, algunas telemáticas, otras presenciales (…) La experiencia de Longueira en la Secretaría General y yo en la Presidencia como una opción”, indicó.

También se refirió a las críticas de la exdiputada María José Hoffmann y de la actual diputada Constanza Hube hacia Longueira por sus dichos contra la exparlamentaria, y aseguró que “no hay veto en esta directiva”.

“A mí me gusta la diputada Hube mucho, me gusta cómo hizo su pega de convencional y ahora como diputada; me gustó también la pega que hizo Pepa Hoffman como diputada y creo que la UDI puede dar mucho más, puede reorganizarse y en una directiva donde pretendo convocar a alcaldes, a senadores, de hecho en pocos días más vamos a decir los nombres de quienes van a integrar esta directiva, se puede armar algo grande y muy potente“, remarcó.

Así las cosas, afirmó que podría invitar a las dos militantes de la UDI a participar en la directiva y reiteró que “no hay veto en esta directiva”.

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