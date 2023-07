La diputada Emilia Schneider (CS) se refirió a la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y sostuvo que “ha sido bastante improvisada (…), los argumentos se han ido cayendo“.

En entrevista con CNN Chile, la parlamentaria señaló que “aquí ha cobrado mucha relevancia un discurso muy homofóbico, muy abiertamente discriminatorio desde el inicio” y recalcó que “se ha estado hablando de cualquier cosa, menos de lo que realmente importa, que es la educación chilena”.

“Esta acusación no tiene fundamentos, en el texto no hay ninguna sola vulneración de la constitución o de las leyes por parte del ministerio, solo hay diferencias programáticas por parte de la derecha (…), homofobia y la identificación de problemas que se arrastran hace décadas, pero los cuales el ministerio se está haciendo cargo, o problemas recientes como el COVID-19, donde también el ministerio tiene planes que demuestran que se está haciendo cargo”, agregó.

En esta línea, insistió que en el libelo “no hay ningún argumento jurídico, ninguna vulneración a la constitución y las leyes. Todo lo que se le imputa al ministro son por consignas que no le gustan a la derecha e ideas que no comparte la derecha y por eso yo espero que el Congreso no esté disponible para inhabilitar y remover a un secretario de Estado solamente por diferencias programáticas, diferencias políticas y discriminación“.

“El Gobierno no debe estar a la pinta de la oposición”

Por otra parte, la diputada se refirió a las voces que piden la salida de los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a propósito del llamado Caso Convenios. “No hay antecedentes que los vinculen con irregularidades o delitos”, dijo, y agregó que “no se pueden poner las manos al fuego por nadie, pero aquí no hay antecedentes. (…) El Gobierno no tiene que estar a la pinta de la oposición“.

“No podemos por estos casos tan inaceptables e indignantes -que deben tener sanciones y responsabilidades claras- pretender que el Gobierno saque ministros a gusto de la oposición, ya que el estado debe seguir funcionando“, cerró.